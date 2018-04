Fvg, Salvini: speranza Pd è che voti poca gente

Trieste, 27 apr. - "L'unica speranza per il Pd è che domenica voti poca gente". Così Matteo Salvini, dal palco di piazza Borsa a Trieste, invitando gli elettori a recarsi alle urne il prossimo 29 aprile e a portare anche gli amici. Salvini, rilevando l'assenza di esponenti del Pd a Trieste e in Friuli Venezia Giulia, nel corso della campagna elettorale, ha chiesto: "avete visto Renzi a Trieste? Avete visto Martina? Ma il problema di Martina è che lui arriva e nessuno se ne accorge. Non lo fanno entrare neanche nei comizi del Pd perché non lo riconoscono".