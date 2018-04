Banche, Patuelli: "fortemente rispettosi della magistratura"

Torino, 27 apr. - "Siamo fortemente rispettosi della magistratura". Così Antonio Patuelli, presidente Abi commenta le inchieste e i processi che riguardano il mondo bancario e in particolare il rinvio a giudizio degli ex vertici Mps, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. Poi, nel corso di un incontro pubblico a Torino, senza fare cenno esplicito agli avvenimenti processuali delle ultime ore, aggiunge: "Chi distingue il grano dall'oglio è la magistratura. La pubblica accusa è una parte del processo. Ed è di conseguenza in rapporto dialettico con i giudicanti. Ci vuole quindi equilibrio, pazienza e prudenza. I banchieri sotto inchiesta e sotto processo sono notissimi, ma rappresentano oggettivamente una quota limitata".