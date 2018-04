Gavio sigla memorandum con il fondo Ardian per partnership -2

Roma, 27 apr. - Il Gruppo Astm/Sias è oggi il quarto operatore mondiale nella gestione di concessioni autostradali a pedaggio con oltre 4.000 km di rete in concessione in Italia, Brasile e Regno Unito e, attraverso Itinera SpA che vanta un portafoglio ordini di oltre 4 miliardi di euro, è tra i principali operatori mondiali nella realizzazione di grandi opere.

Il Memorandum of Understanding è propedeutico alla realizzazione di un accordo strategico tra Aurelia e Ardian Infrastructure, con l`obiettivo di rafforzare il ruolo del Gruppo Gavio quale player globale sempre più competitivo nel settore delle infrastrutture, orientato alla crescita, alla espansione internazionale e alla creazione di valore per tutti gli stakeholder, in grado di cogliere con successo le grandi opportunità del mercato in Europa, in America Latina e negli Stati Uniti. Questi ultimi sono paesi caratterizzati da ingenti investimenti greenfield nel settore delle infrastrutture di trasporto e da ingenti programmi di gare nel settore delle concessioni stradali e autostradali attraverso lo strumento del Private Public Partnership (PPP).

L`operazione è subordinata alla finalizzazione degli accordi definitivi, allo svolgimento da parte di Ardian, nei limiti delle norme di legge applicabili, di una due diligence che dovrà concludersi entro il 31 luglio 2018, nonché all`ottenimento delle eventuali autorizzazioni richieste dalle autorità competenti.