Gavio sigla memorandum con il fondo Ardian per partnership

Roma, 27 apr. - La famiglia Gavio sigla un memorandum per una partnership strategica con il fondo Ardian. Aurelia Srl, holding finanziaria della famiglia Gavio, e Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale, hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding non vincolante per sviluppare una partnership strategica destinata al rafforzamento del Gruppo Astm/Sias nel settore delle infrastrutture.

Il Memorandum of Understanding sottoscritto da Aurelia e Ardian in data odierna, che non ha carattere vincolante, prevede la costituzione di una nuova società - si legge in un comunicato -nella quale verrà trasferita mediante scissione la partecipazione di controllo di Astm e Sias. Il medesimo Memorandum of Understanding prevede altresì che Aurelia mantenga il controllo solitario di tale nuova società e quindi il controllo solitario di Astm e Sias, mentre il Fondo Ardian acquisirà da Aurelia una quota di minoranza, pari al 40%, di tale nuova società godendo di taluni diritti di protezione del proprio investimento. Il Memorandum of Understanding non contempla alcuna opzione put in favore di Aurelia, né alcuna opzione call in favore di Ardian Infrastructure. Aurelia intende mantenere infatti, e manterrà anche dopo il perfezionamento dell`Operazione, il pieno ed esclusivo controllo sia di Astm sia di Sias.

Aurelia, tramite Argo Finanziaria, detiene una partecipazione di controllo in Astm S.p.A, e in Sias S.p.A., holding industriali quotate all`MTA gestito da Borsa Italiana con attività che spaziano dalla gestione di concessioni autostradali al settore dell`EPC Contractor, dall`ingegneria alla tecnologia applicata alla mobilità.

