Trieste, 27 apr. - "Sono settimane che qualcuno mi propone ministeri su ministeri per un patto ma io non tradisco per i ministeri. Allo stesso tempo, non sono scemo e se sento dire che se si vota Lega chissà che succede, allora vi dico: votate Lega". Così si è rivolto Matteo Salvini, leader della Lega Nord, al numeroso pubblico di militanti presenti in piazza Borsa a Trieste, facendo riferimento al confronto con il Movimento 5 Stelle.