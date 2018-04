Mediaset Premium, sindacati: accordo trasferimento ramo d'azienda

Roma, 27 apr. - Firmata l'ipotesi di accordo sul trasferimento, "presumibilmente dal primo giugno, del ramo 'Operation Premium' di Mediaset Premium alla nuova impresa denominata R2 che offrirà servizi agli editori di contenuti pay". Lo affermano Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom.

L'intesa, spiegano i sindacati, "si inserisce nella partnership triennale con Sky che prevede lo scambio di contenuti tra i palinsesti dei canali satellitari e Dtt, fino ad arrivare a una vera e propria piattaforma integrata, e la continuità del recente accordo settennale tra Mediaset ed Ei Towers per l'uso e la manutenzione degli impianti di trasmissione". È anche prevista a novembre "la possibilità di trasferimento dell'intera proprietà di R2 a Sky per scelta unilaterale di Mediaset".

"Lavoratori e sindacati - sottolineano Slc, Fistel e Uilcom - hanno valutato l'operazione commerciale come l'unica scelta possibile per evitare conseguenze peggiori alla luce dell'andamento di mercato e dell'irrisolto contenzioso legale con Vivendi". Tuttavia "hanno espresso forte preoccupazione per i possibili impatti sull'occupazione non solo nella nuova società ma in Mediaset Premium e nell'indotto sia interno al gruppo sia esterno".

Una preoccupazione, concludono i sindacati, "giustificata dall'andamento declinante del mercato Pay, dalla complessa e incerta vicenda dell'assegnazione dei diritti per i campionati di Serie A dal 2018 al 2021, considerato che senza il calcio il progetto pay tv sarebbe difficile tenerlo in piedi".