Governo, Salvini: prima legge da approvare legittima difesa

Trieste, 27 apr. - "Se votate Lega la musica cambia in Italia e in Europa e non andremo più con il cappello in mano a Bruxelles". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco in Piazza Borsa a Trieste, dove sta concludendo la campagna elettorale per le Regionali in Friuli Venezia Giulia del prossimo 29 aprile. "La prima legge da approvare in Parlamento sarebbe che a casa nostra la legittima difesa è sempre e comunque legittima difesa - ha aggiunto -. Il problema non è il colore della pelle, a Trieste e in Italia devono aver paura i delinquenti".