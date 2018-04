Trieste, 27 apr. - "Gli altri hanno già messo in conto di perdere. Del Partito democratico non s'è visto nessuno, anzi ho scritto a `Chi l'ha visto' perché non ho visto la Serracchiani". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, concludendo a Trieste la campagna elettorale per le Regionali in Friuli Venezia Giulia. "Dei 5 Stelle non c'è traccia, sono impegnati a cercare Renzi", ha concluso Salvini.