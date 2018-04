Patuelli: governo c'è, esiste anche su tavoli internazionali

Torino, 27 apr. - "Il governo c'è ed è esistente anche sui tavoli internazionali": Antonio Patuelli presidente Abi non sembra turbato dalle lungaggini per la formazione del nuovo governo e delle ripercussioni che potrebbero esserci anche sul settore bancario, alla luce degli adempimenti ancora da compiere.

"La costituzione della repubblica - dice a margine di un incontro a Torino - non prevede né sedi vacanti, né cardinali camerlenghi, questo è un apparato che appartiene all'altra sponda del Tevere. La costituzione della repubblica - prosegue Patuelli - prevede la continuità istituzionale dei governi. E in Italia il governo sussiste. Lo spread quanto mai basso dell'ultimo biennio sta a dimostrare che non c'è sede vacante, ma c'è istituzionalmente un governo". Nessuna preoccupazione quindi? "Preoccupazione è un termine abusato - risponde Patuelli - sono consapevole dei problemi che sussistono in Italia non da oggi, e che provengono da una fase iniziata soprattutto nel 2008".