A2A: ok Montenegro ad accelerare opzione put su quota in Epcg

Roma, 27 apr. - Via libera del parlamento del Montenegro all'accordo di "esecuzione accelerata in due anni (invece dei sette anni previsti originariamente) della put option esercitata da A2A il 3 luglio 2017 rispetto all'intera partecipazione in Epcg", compagnia elettrica montenegrina. Lo comunica A2A, che nel pomeriggio ha firmato l'accordo con il governo del Montenegro.

L'agenzia americana Moody's, aggiunge A2A, ha migliorato il rating della società da "Baa3" a "Baa2" con outlook stabile. Questa decisione "riflette il track record della società nel migliorare strutturalmente la propria performance finanziaria e operativa e l'impegno del management nel continuare a supportare le proprie metriche di credito". Inoltre, Moody's "ha valutato positivamente la struttura di business ben diversificata, la flessibilità e il profilo 'strong' della liquidità insieme al continuo miglioramento della struttura finanziaria".