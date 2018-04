Trump: Nordcorea non sta giocando, Usa non più presi in giro

New York, 27 apr. - "Non credo che [Kim Jong Un] stia facendo giochetti. Gli Stati Uniti sono stati meravigliosamente presi in giro perché c'era un leader differente. Noi non ci faremo prendere in giro". Questo il commento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a una domanda sulla Corea del Nord, nel giorno dello storico incontro tra il leader Kim Jong Un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in.

Trump ha parlato alla stampa all'arrivo alla Casa Bianca della cancelliera tedesca Angela Merkel; tra circa un'ora è in programma la loro conferenza stampa. Il summit tra Trump e Kim è invece atteso entro la metà di giugno.