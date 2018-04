Deripaska riduce quota in Eng+ per scongiurare sanzioni USA

Roma, 27 apr. - Il miliardario russo Oleg Deripaska presenta una offerta alle autorità americane per scongiurare le sanzioni sulla società che controlla quasi il 50% del colosso dell'alluminio Rusal.

Deripaska in dettaglio è pronto a ridurre la quota in Eng+ Group al di sotto del 50% (società che detiene la partecipazione in Rusal) e a dimettersi dal board e consentire la nomina di nuovi amministratori così che la maggioranza del consiglio sia composta da indipendenti, secondo quanto reso noto in un comunicato della Eng+ Group.