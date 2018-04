Centrodestra, Salvini: con Berlusconi tutto a posto

Trieste, 27 apr. - Con Silvio Berlusconi tutto ok? "Sì, tutto a posto". Così ha risposto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai giornalisti che a Trieste gli ponevano la domanda. "L'obiettivo - ha proseguito Salvini - è azzerare cinque anni di pessima gestione, che poi lo si faccia con una Lega sempre più forte è motivo d'orgoglio, ma la sfida è con il centrosinistra e non all'interno del centrodestra", ha precisato prima di salire sul palco in Piazza Borsa, dove sta chiudendo la campagna elettorale per le Regionali del prossimo 29 aprile.