Nato, Pompeo: essenziale che alleati rispettino impegni di spesa

Bruxelles, 27 apr. - Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha accusato oggi la Germania di non adoperarsi a sufficienza per rispettare i propri impegni di spesa alla Nato, sottolineando che è "essenziale" che tutti gli alleati tengano fede alle proprie promesse. L'accusa è stata lanciata proprio mentre alla Casa Bianca è in corso il faccia a faccia tra il presidente americano Donald Trump e la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Alla domanda se la Germania stia facendo abbastanza per raggiungere l'obiettivo Nato del 2% di spesa rispetto al Pil, Pompeo ha risposto: "No. Dovrebbero rispettare gli obiettivi concordati". (fonte AFp)