Alfano: incontro leader Coree segnale incoraggiante di distensione

Roma, 27 apr. - A margine della riunione dei ministri per gli Affari Esteri della Nato a Bruxelles, il ministro Angelino Alfano ha avuto un colloquio con il Segretario di Stato americano Mike Pompeo, nel corso del quale è stata riaffermata la centralità del tradizionale rapporto tra Italia e Stati Uniti. Stando a quanto si legge in una nota, nell'incontro si è discusso, oltre che delle relazioni Nato-Russia, delle spese per la difesa e dell`Iran, anche dei recenti progressi nel dossier coreano.

"L`incontro svoltosi oggi tra i leader delle due Coree rappresenta un incoraggiante segnale di distensione cui confido faranno seguito altri concreti progressi", così ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Angelino Alfano.

"Auspico vivamente che, grazie al forte impulso e alla leadership di Washington e alla determinazione di tutta la Comunità internazionale, si tratti di un passo verso l`obiettivo della denuclearizzazione completa, verificabile ed irreversibile della Penisola".