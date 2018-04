def, Boccia (Pd): senza maggioranza serve senso di responsabilità

Roma, 27 apr. - "Il Def arriverà in commissione speciale la prossima settimana, ma non essendoci ancora una maggioranza parlamentare chiara l'unica cosa che si potrà fare sarà approvare il coerente e corretto quadro tendenziale trasmesso alle camere dal governo Gentiloni con una semplice risoluzione che preveda di disinnescare le clausole di salvaguardia per il 2019, evitando così l'aumento dell'Iva per 12,5 mld. Questo credo sia un punto su cui siamo tutti d'accordo".Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, in un'intervista a Radio Radicale.

"E penso - ha aggiunto - sia la cosa più seria da fare in questo momento, evitando prove muscolari su singole questioni di bandiera. Ora abbiamo il dovere di tutelare il Paese ed evitare che una possibile instabilità politica possa creare fibrillazioni sui mercati. Qualsiasi altra proposta in questo momento rischierebbe di dividere i tre poli presenti in Parlamento. Senza maggioranza parlamentare chiara serve un serio senso di responsabilità".