Cina, 28enne uccide sette studenti e ne ferisce altri 12

Pechino, 27 apr. - Un uomo armato di coltello ha ucciso sette studenti di scuola media e ne ha feriti altri 12 mentre stavano tornando a casa nel Nord della Cina. Si tratta di uno degli attacchi più sanguinosi compiuti nel Paese negli ultimi anni. L'età delle vittime non è stata precisata, ma si tratta di studenti delle scuole medie, frequentati da bambini di età compresa tra 12 e 15 anni.

L'omicida, un uomo di 28 anni, è stato arrestato; alle autorità ha detto di essere stato "vittima di atti di bullismo" nella scuola frequentata dalle sue vittime, che "odiava" i suoi compagni di classe e che ha deciso di usare un "coltello" per uccidere.

Le aggressioni con armi da taglio non sono rare in Cina: lo scorso febbraio un uomo ha ucciso una donna e ha ferito altre 12 persone in un centro commerciale di Pechino; nel maggio del 2017, un uomo ha ucciso due persone e ne ha ferite altre 18 nella provincia sud-orientale di Guizhou; a luglio un uomo armato di coltello da cucina ha ucciso due persone e ne ha ferite altre nove in un supermercato a Shenzen, nel Sud. Infine, nel gennaio del 2017, un uomo, sempre armato con un coltello da cucina, ha ferito 11 bambini in una scuola materna della regione autonoma di Guangxi Zhuang, nel Sud.