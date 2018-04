Roma, 27 apr. - "Stiamo facendo il possibile per dare al Paese il Governo del cambiamento che attende da troppo tempo. Certamente con il Pd restano distanze e differenze ed è per questo che non proponiamo un'alleanza, ma un contratto vincolante per dare ai cittadini risposte concrete". Lo ha scritto in un tweet il presidente dei senatori M5s Danilo Toninelli.