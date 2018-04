Roma, 27 apr. - "Prendo atto della decisione, che era prevedibile in considerazione dei limiti propri dell`Udienza Preliminare. Il dibattimento sarà certamente la sede più adeguata per accertare che l`intero impegno da me dedicato alla nascita e all`avvio di UBI è stato improntato alla massima correttezza e trasparenza". E' quanto afferma Giovanni Bazoli in relazione al rinvio a giudizio da parte del Gup di Bergamo nei confronti di Bazoli e altri 28 manager di Ubi Banca.