Usa, Trump: "onorato" di riaccogliere Merkel, "donna straordinaria"

New York, 27 apr. - Dicendosi "onorato" di accogliere Angela Merkel alla Casa Bianca per la seconda volta nella sua presidenza (la prima fu nel marzo 2017), Donald Trump ha definito la cancelliera tedesca una "donna straordinaria" con cui conta di avere "buone discussioni come quelle avute con Emmanuel" Macron, il presidente francese che mercoledì ha chiuso la sua visita di stato in Usa durata tre giorni (la prima dell'era Trump).

Nei commenti fatti davanti ai giornalisti a cui è stato permesso di entrare per pochi minuti nello Studio Ovale, il Commander in chief ha rinnovato le sue "congratulazioni formali" a Merkel per essere stata rieletta. E come fatto prima dell'arrivo della leader tedesca in una nota, Trump ha sottolineato nuovamente la "grande relazione" tra Usa e Germania.

Merkel ha ammesso che "ci è voluto un po' di tempo per formare il governo" tedesco e che era importante recarsi a Washington nella "speranza di rendere ancora più stretta la relazione" tra Usa e Germania.