Nova Re SIIQ, assemblea soci approva bilancio e nomina nuovo cda

Roma, 27 apr. - L`assemblea degli azionisti di Nova Re SIIQ ha approvato all`unanimità tutte le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione all`ordine del giorno.

In sed eordinaria approvato all`unanimità il bilancio 2017 che mostra un risultato netto positivo di 1,1 milioni di euro rispetto al valore negativo dell`esercizio 2016 per 718mila euro. Il patrimonio netto risulta pari a 68,6 milioni di euro al 31 dicembre 2017 rispetto a 257mila nel 2016. L`indebitamento finanziario netto presenta un saldo negativo di 76 milioni di euro rispetto ad un saldo positivo di 153 migliaia di euro al 31 dicembre 2016.

L`assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il biennio 2018-2019, e dunque fino alla data dell`Assemblea convocata per l`approvazione del bilancio d`esercizio al 31 dicembre 2019. Il cda è composto da Giancarlo Cremonesi, in qualità di Presidente; Stefano Cervone; Andrea Maria Azzaro; Gaetano Caputi; Claudio Carserà; Gian Marco Committeri; Lara Livolsi; Elisabetta Maggini; Luisa Scovazzo.

I consiglieri sono stati tratti dalla lista presentata dall`azionista di maggioranza Sorgente SGR - Fondo Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, Donatello Comparto Tulipano e Comparto Puglia Due (titolare di una partecipazione pari al 54,78% del capitale sociale), che ha conseguito voti favorevoli pari al 90,0095% del capitale presente e votante, ad eccezione del consigliere Andrea Maria Azzaro, tratto dalla lista presentata dall`azionista di minoranza Associazione Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.