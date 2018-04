M5S, Morani (Pd): puntata Iene su Fico censurata?

Roma, 27 apr. - "Perché Mediaset non ha mandato in onda l'annunciato servizio delle Iene sul presidente della Camera Roberto Fico?". Lo chiede Alessia Morani, componente dell'ufficio di presidenza del gruppo Pd alla Camera.

"Sia secondo la Stampa che Dagospia - spiega - le Iene avrebbero preparato e annunciato un'intervista al presidente della Camera, che non sarebbe tuttavia stata poi mandata in onda. Le due fonti giornalistiche ipotizzano che le domande rivolte a Fico avrebbero riguardato delle presunte irregolarità rispetto al contratto di una collaboratrice domestica. La mancata messa in onda dell'intervista impedisce di chiarire i contorni della vicende e quindi di fugare le ombre proiettate dalla vicenda sulla terza carica dello Stato".

"Ci chiediamo dunque perché Mediaset non abbia dato seguito all'annuncio della puntata preparata dalle Iene. Un comportamento doppiamente grave, considerato che si tratta di un episodio che ha un precedente nell'inchiesta sulla Rimborsopoli grillina, trasmessa solo on-line. Quella volta la giustificazione fu la par condicio. Quale sarà quella per un caso che ha tutta l'aria di essere una censura?", conclude.