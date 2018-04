Roma, 27 apr. - "ci vogliono 3 ore" per modificare la legge elettorale con l'introduzione del "premio di maggioranza". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a Gorizia.

"Avevo proposto - aggiunge - che in questi mesi in cui il Parlamento non sta facendo niente e paghiamo i parlamentari per non lavorare, la commissione speciale si occupasse di questo ma il Pd e il M5s non hanno voluto".