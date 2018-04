Poste, cda delibera buy-back fino al 5% del capitale -2

Roma, 27 apr. - Gli acquisti di azioni proprie - continua il comunicato -potranno essere effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta, tenendo conto della modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione, della normativa e delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il giorno precedente ogni singola operazione. La vendita o gli altri atti dispositivi di azioni proprie, invece, avverranno secondo i termini e le condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa e delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno in ogni caso essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Nell'effettuazione delle operazioni di acquisto potranno inoltre essere osservate le modalità stabilite dalla normativa pro-termpore vigente e dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n.596/2014 sugli abusi di mercato, ovvero le condizioni indicate nell'art. 5 del medesimo Regolamento comunitario.

La vendita o gli altri atti dispositivi di azioni proprie potranno invece avvenire con le modalità ritenute più opportune dal Consiglio di Amministrazione e rispondenti all'interesse della Società.

Si segnala infine che Poste Italiane non detiene azioni proprie in portafoglio, neanche per il tramite di società controllate.