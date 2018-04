Trump a Merkel: amicizia Usa-Germania base per futuro... -2

New York, 27 apr. - I due si sono visti lo scorso luglio ad Amburgo (Germania), quando le principali 20 economie del mondo dissero che "il commercio e gli investimenti internazionali sono un motore importante della crescita, della produttività, dell'innovazione, della creazione di occupazione e di sviluppo". Dal G20 del 20 marzo scorso tenutosi a Buenos Aires (Argentina) fu diffuso un comunicato da cui fu tolta la frase secondo cui il G20 "riconosce il ruolo di strumenti legittimi di difesa commerciale". Da lì a tre giorni tutti sapevano che Washington avrebbe fatto scattare i dazi su acciaio e su alluminio in arrivo in Usa da tutto il mondo. La Ue ne è stata esclusa fino al primo maggio e ha chiesto un'esenzione permanente. Su questo, Merkel insisterà così come ha fatto Macron, ma ieri il consigliere economico di Trump, Larry Kudlow, ha affermato che "gli Usa vogliono dall'Europa qualcosa in cambio".

In tema di commercio, nella sua nota la Casa Bianca ha sottolineato la relazione commerciale "profonda" tra Usa e Germania. Stando ai dati indicati nel comunicato, nel 2017 i due Paesi hanno scambiato beni e servizi per 237 miliardi di dollari. Nel 2017 gli Usa hanno esportato in Germania beni per 53,5 miliardi e nei primi due mesi del 2018 per 9 miliardi (1 miliardo in più rispetto allo stesso periodo del 2017). Nel 2016, inoltre, gli investimenti diretti della Germania in Usa sono stati pari a 372 miliardi. Nel 2015, le controllate Usa di aziende tedesche hanno dato lavoro a oltre 670.000 americani e hanno investito 7,2 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo.

La Casa Bianca ha anche fatto notare come la Germania sia un partner per la sicurezza internazionale e la lotta al terrorismo, ed "è il secondo maggiore contribuente alle missioni della Nato".