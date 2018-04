Nova Re SIIQ, cda conferma Stefano Cervone consigliere delegato

Roma, 27 apr. - Il cda di Nova Re SIIQ SpA ha confermato Stefano Cervone consigliere delegato della società e Gaetano Caputi alla carica di vice-presidente. Il cda ha altresì deliberato di costituire i seguenti Comitati: il Comitato Controllo, Rischi, Nomine e Remunerazione, composto dagli Amministratori non esecutivi e indipendenti Lara Livolsi (Presidente), Gaetano Caputi, Andrea Maria Azzaro; e il Comitato per l`operatività con Parti Correlate, composto dagli Amministratori non esecutivi e indipendenti Gaetano Caputi (Presidente), Gian Marco Committeri e Lara Livolsi.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato gli obiettivi del Piano Industriale 2018-2024 già comunicati al mercato sin dal 14 febbraio 2018 e, in particolare, la realizzazione di un aumento di capitale per cassa fino a 200 milioni di euro che, secondo tempistiche ad oggi ragionevoli, dovrebbe essere perfezionato entro il secondo semestre 2018.