Trump a Merkel: amicizia Usa-Germania base per futuro speranzoso

New York, 27 apr. - Poco prima dell'arrivo di Angela Merkel alla Casa Bianca, per la cancelliera tedesca una seconda volta nell'era Trump dopo la visita nel marzo 2017, l'amministrazione Usa ha diffuso una nota in cui il presidente americano Donald Trump ha detto che "l'amicizia stretta tra l'America e la Germania si basa su valori condivisi" di libertà, democrazia e diritti umani, che insieme rappresentano "le fondamenta per un futuro molto, molto speranzoso".

Se il presidente francese Emmanuel Macron in settimana ha avuto tre giorni per condizionare il pensiero di Trump su Iran, dazi e clima, Merkel avrà solo tre ore. Dopo un faccia a faccia nello Studio Ovale e un pranzo di lavoro, i due terranno una conferenza stampa congiunta durante la quale difficilmente ci sarà l'esibizione di affetto e simpatia dimostrata martedì scorso tra il leader francese e quello Usa. I baci e gli abbracci, dicono gli osservatori, potrebbero non essere così importanti dal momento che Trump vanta ottime relazioni personali con altri leader che però (si pensi a Shinzo Abe) sono tornati a casa senza quello che volevano.

Forse per rompere il ghiaccio, l'amministrazione Trump ha comunicato che il presidente "è nipote orgoglioso di tedeschi immigrati in Usa" e che tra Usa e Germania c'è una "relazione storica" che risale a prima dell'indipendenza dell'America, quando nell'ottobre del 1683 tredici famiglie tedesche arrivarono a Philadelphia andando a costruire il primo insediamento tedesco a Germantown, Pennsylvania. (Segue)