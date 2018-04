Fiano: Pd-M5s? Al 10% accordo possibile, io sono contrario

Roma, 27 apr. - "M5S? Se chiedono i nostri voti interrompano il fuoco di contraerea che per cinque anni ci hanno indirizzato contro". A parlare è il deputato Pd Emanuele Fiano, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

E' vero che uno dei punti fermi per far sì che ci sia questo accordo è che il premier non sia Luigi Di Maio? "Penso che questa sia una preclusione importante. La pretesa di indicare Di Maio premier senza nessuna possibilità di modifica mi sembra una preclusione che rende abbastanza impossibile un accordo".

Lei come vede questo accordo? "Sono pessimista e allo stato dell'arte sono anche contrario. Se ci dovesse essere un incontro su aspetti programmatici però vediamo, prima ascoltiamo con attenzione la relazione di Martina". Che percentuale positiva vede per questo accordo? "Dieci per cento".