Etiopia, vice segretario di Stato Usa incontra ministro Esteri

Roma, 27 apr. - Il vice segretario di Stato Usa, Donald Yamamoto, ha incontrato oggi ad Addis Abeba il ministro degli Esteri etiopico, Workneh Gebeyehu. Secondo quanto si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri e rilanciata dai media locali, Workneh ha illustrato al diplomatico americano l'impegno del governo per una soluzione pacifica alla situazione di "nè guerra nè pace" con la vicina Eritrea.

Nel suo discorso di insediamento, il 2 aprile scorso, il nuovo premier etiopico, Abiy Ahmed, ha dichiarato che "per il bene comune dei nostri due paesi, non solo per il nostro beneficio, ma per quello delle due nazioni legate dal sangue, siamo pronti a risolvere le nostre differenze attraverso il dialogo", invitando "il governo eritreo a mostrare gli stessi sentimenti".

Yamamoto è arrivato in Etiopia dopo aver fatto tappa proprio ad Asmara, dove ha incontrato il presidente Isaias Afewerki, e a Gibuti. Secondo quanto riportato dai media etiopici, nella sua visita di due giorni incontrerà anche il premier Abiy.

Il diplomatico americano è stato ambasciatore in Etiopia e Gibuti, e incaricato di affari all'ambasciata di Asmara.