Roma, 27 apr. - "Il sequestro al cantiere Tap per la violazione delle norme di impatto ambientale proviene da una denuncia del MoVimento 5 Stelle". Il nostro no non è mai stato ideologico ma siamo sempre entrati nel merito di un'opera inutile". Lo dicono i parlamentari pugliesi del Movimento 5 Stelle.

"La nostra attenzione è sempre alta e abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura che continui la sua opera con impegno e coraggio", concludono.