governo, Ruffino (Fi): M5s non cerca alleati ma comode stampelle

Roma, 27 apr. - "Il Movimento Cinquestelle si conferma come la scheggia impazzita del sistema politico. Da quasi due mesi, passando da un "forno" all'altro, tiene in scacco il Parlamento e impedisce la nascita del governo perché Di Maio ha stabilito che senza di lui a palazzo Chigi non si può formare nessun esecutivo. Di fronte a tanta sfrontatezza, il centrodestra ha reagito e reagirà mostrando al Paese la propria compattezza, cioè una riserva preziosa di coerenza politica da mettere sul piatto della bilancia una volta terminato il minuetto stucchevole fra M5s e Pd". Lo afferma in una nota Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

"La strategia grillina - aggiunge - è orientata a creare divisioni nei suoi interlocutori: da un lato spaccare il centrodestra, con il veto su Forza Italia, dall'altro puntare a isolare il PD in versione Renzi. Con l'obiettivo fin troppo scoperto non di avere alleati ma comode grucce su cui appoggiarsi per imporre il proprio programma e i propri ministri. Ovvio che lo sbocco di un simile percorso non potrà che essere l'estromissione del M5s da qualsiasi esecutivo per la semplice ragione che Di Maio non troverà donatori di sangue pronti a svenarsi per lui. Il centrodestra non si rompe e il PD alla fine non cederà alle sirene grilline. Con la conseguenza che la crisi troverà nuove strade grazie all'autoisolamento a cui si è condannato il M5s", conclude.