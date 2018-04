Unhcr alla Grecia: migliorare le condizioni dei migranti a Evros -3

Roma, 27 apr. - L`Unhcr ha espresso soddisfazione per l`impegno profuso della polizia e del Centro di accoglienza e identificazione di Fylakio nell`affrontare le attuali sfide, tuttavia, a fronte di una crescente pressione sulle risorse presenti, la situazione è diventata insostenibile.

L`Unhcr ha quindi proposto di migliorare urgentemente la capacità di ricezione del Centro di accoglienza e identificazione con spazi aggiuntivi, condizioni e servizi più adeguati.

L'agenzia dell'Onu continua a fornire supporto per la protezione presso il Centro di accoglienza e identificazione di Fylakio e rimane in stretto e costante contatto con il governo greco per far fronte a questa situazione eccezionale.