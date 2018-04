Unhcr alla Grecia: migliorare le condizioni dei migranti a Evros -2

Roma, 27 apr. - A causa di questo sovraffollamento, oltre che della difficoltà di effettuare registrazioni e identificazioni tempestive o di fornire servizi quali assistenza medica, psicosociale e interpretariato, inizialmente le autorità collocano le persone, inclusi molti minori, in strutture detentive locali della polizia del tutto inadeguate, in attesa che si liberino dei posti presso il centro di accoglienza.

Alcune persone sono rimaste in queste strutture per più di tre mesi, in condizioni deplorevoli e con servizi limitati. A seguito di una visita dell`Unhcr è emerso che alcune famiglie accolte in una di queste strutture dormivano sul pavimento accanto a una fila di celle. Un`altra struttura, che ospitava oltre 500 persone, aveva a disposizione un solo medico e quattro infermieri. Tra le centinaia di persone che vivono in queste condizioni ci sono donne incinte, bambini molto piccoli e persone bisognose di cure mediche e psicosociali.

Se da un lato l`Unhcr accoglie con favore il recente rilascio da parte delle autorità di oltre 2.500 persone, dall`altro esprime grande preoccupazione per il fatto che ciò avvenga senza alcuno screening delle vulnerabilità né distribuzione di informazioni adeguate sull`asilo e su altre opzioni. La situazione di queste persone deve essere affrontata con urgenza per consentire l`accesso alle procedure di assistenza e asilo. (Segue)