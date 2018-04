Unhcr alla Grecia: migliorare le condizioni dei migranti a Evros

Roma, 27 apr. - L`Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) ha esorta oggi il governo greco a migliorare urgentemente le condizioni e ad aumentare la capacità di accoglienza, a seguito del recente aumento degli arrivi a Evros, attraverso il confine terrestre con la Turchia. In una nota si precisa che, ad oggi, centinaia di persone sono trattenute della polizia in strutture detentive.

Nel mese in corso sono arrivate a Evros circa 2.900 persone, per lo più famiglie siriane e irachene. Il dato equivale alla metà del numero stimato di arrivi nell`arco del 2017. Secondo le cifre raccolte dall`Unhcr, ad aprile gli arrivi via terra hanno superato gli arrivi via mare.

Dall`inizio dell`anno hanno perso la vita almeno otto persone nel tentativo di attraversare il fiume Evros.

L`aumento dei nuovi arrivati sta mettendo a dura prova l`unico Centro di accoglienza e identificazione di Evros, situato a Fylakio, secondo l'Unhcr. Il centro ospita ben oltre le 240 persone per cui è predisposto, compresi 120 minori non accompagnati e separati. (Segue)