Camera, Rosato (Pd): con delibera Ufficio presidenza più soldi a M5s

Roma, 27 apr. - "Non prendete in giro gli italiani: la delibera approvata ieri dall'Ufficio di presidenza della Camera serve solo a far aver più soldi al M5s. Infatti tagliando le penali ai gruppi parlamentari che non assumono personale che ha già lavorato per loro o per altri, non fa risparmiare nulla anzi, aumenta i costi per le casse pubbliche e aggrava la vita delle persone con un po' di precarietà. Insomma in barba alle promesse, altro che tagli, più soldi ai grillini. Ma si sa, sui rimborsi hanno imparato da tempo a dire una cosa e farne un'altra". Lo dichiara il vice presidente della Camera Ettore Rosato.