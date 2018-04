def, Mandelli (Fi): fotografa problemi, no aumento Iva

Roma, 27 apr. - "Il Def fotografa una serie di criticità evidenti. A partire dalla crescita della spesa per l'accoglienza che evidenzia l'egoismo di un'Europa che ci ha lasciati soli a gestire i flussi e che oggi si trova a discutere una riforma del sistema di asilo su cui dobbiamo far sentire la nostra voce per evitare di essere ulteriormente penalizzati". Lo dichiara il deputato di Forza Italia e vice presidente della Commissione speciale della Camera Andrea Mandelli. "Resta poi prioritario l'impegno per scongiurare l'aumento Iva: il rischio è quello di infliggere un colpo durissimo alla nostra economia. Restiamo convinti che solo un governo di centrodestra possa compiere quelle scelte chiare, sia in Italia che in Europa, necessarie a rilanciare il nostro Paese", conclude.