Enav, Mit: adeguare remunerazioni management a contenimento PA

Ciampino, 27 apr. - Il Mit, in una comunicazione letta in assemblea dell'Enav dal rappresentante del Tesoro, lancia un richiamo alle azioni di contenimento realizzate nella Pubblica amministrazione in relazione alla remunerazione del presidente, dell'amministratore delegato e dei dirigenti strategici della società.

"Pur apprezzando il tentativo di contenimento delle retribuzioni - afferma il Mit - si ritiene opportuno di dover richiamare alle regole sulle azioni di contenimento nella Pubblica amministrazione".

Nella replica, il presidente dell'Enav, Roberto Scaramella, ha fatto presente che le remunerazioni sono state definite in base al benchmark di mercato, con un adeguamento alla fascia medio-bassa e di aver rispettato le sollecitazioni del Mef, dello scorso anno, di basarsi di più sulla parte variabile di lungo periodo. "Prendiamo atto della sollecitazione - ha detto -. Come Consiglio siamo sereni e convinti di aver rispettato in pieno il mandato".