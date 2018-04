Torino, 27 apr. - Mps non avrà alcun problema struttturale e in ogni caso Intesa Sanpaolo non interverrà sulla falsariga di quanto fatto con le banche venete. Lo ha detto il Ceo di Intesa, Carlo Messina, a margine dell'assemblea degli azionisti. In Mps "non ci sarà nessun problema e comunque non siamo disposti a intervenire - ha detto - non è che l'andamento di Borsa significa che la banca vada male, le sue condizioni strutturali non mi sembrano preoccupanti in alcun modo".