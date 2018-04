Scuola, Meloni: governo vari decreto contro licenziamento insegnanti

Roma, 27 apr. - "Mentre il Palazzo perde tempo nelle sue liturgie e non è capace di occuparsi dei problemi concreti degli italiani, circa 7 mila e 500 insegnanti diplomati magistrali e oltre 22 mila supplenti rischiano il posto di lavoro. Fratelli d'Italia è al fianco di questi lavoratori e rivolge un appello al Governo: si riunisca subito per varare un decreto d'urgenza per sventare il più grande licenziamento di massa della storia d'Italia". E' quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.