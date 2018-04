Russiagate, rapporto: critiche a staff Trump, zero prove contro

New York, 27 apr. - La commissione Intelligence della Camera ha pubblicato la versione completa del rapporto (250 pagine) in cui afferma di non aver trovato prove di un coinvolgimento dello staff di Donald Trump nelle interferenze russe alle scorse elezioni presidenziali; il rapporto è stato approvato dalla maggioranza repubblicana e respinto dalla minoranza democratica. Il risultato era già stato reso noto lo scorso mese, ma oggi sono a disposizione dei cittadini molte più informazioni.

Per esempio, i membri della commissione hanno criticato sia lo staff di Trump, sia quello della rivale democratica, Hillary Clinton. Lo staff dell'allora candidato repubblicano ha sbagliato - si legge - a incontrare un'avvocatessa russa che sembrava volesse offrire informazioni compromettenti su Clinton, dimostrando "avventatezza" e "scarsa capacità di giudizio". Critiche anche all'amministrazione Obama, per la "lenta e inconsistente" risposta alla crescente minaccia russa.

Nel frattempo, vanno avanti le indagini, separate, della commissione Intelligence del Senato e del procuratore speciale, Robert Mueller.