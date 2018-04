Roma, 27 apr. - L`assemblea dei soci di Cofide ha approvato il bilancio dell`esercizio 2017 ed ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,014 euro per azione. Il dividendo sarà messo in pagamento il 13 giugno 2018 con stacco della cedola n. 32 in data 11 giugno e record date 12 giugno.