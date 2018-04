Enav: ok assemblea a bilancio e cedola, al Tesoro 53 mln

Ciampino, 27 apr. - L'assemblea degli azionisti dell'Enav ha approvato il bilancio dell'esercizio 2017 che si è chiuso con un utile netto di 101,5 milioni di euro, in crescita del 32,9%. Via libera anche alla distribuzione di un dividendo di 0,1864 euro, per un monte complessivo di 101 milioni di euro, in aumento del 6%. Il pagamento è fissato per il 23 maggio, con lo stacco della cedola il 21 maggio prossimo. In assemblea è presente il 75,675% del capitale.

Al Tesoro, azionista di maggioranza con il 53,3% del capitale, va un assegno di oltre 53 milioni di euro, il più alto di sempre.