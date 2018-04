Russia, Gerard Depardieu lancia i suoi prodotti alimentari

Mosca, 27 apr. - Mousse di foie gras, marmellate e dessert, ma anche vodka: l'attore francese Gerard Depardieu, cittadino russo dal 2013, ha lanciato in Russia la sua gamma di prodotti alimentari, da oggi disponibili nei supermercati Auchan di Mosca e dintorni.

L'attore 69enne ha partecipato oggi a una degustazione di questi prodotti, presentati sotto lo slogan "Gerard Depardieu raccomanda", in un supermercato della capitale russa. Il progetto è stato realizzato in partenariato con l'azienda russa "Goûts de France", che afferma di riunire "i migliori produttori di prodotti alimentari e di bevande in Russia e nei paesi della Comunità degli Stati indipendenti" (ex-Urss, ad eccezione dei Paesi baltici e della Georgia).

"La mia idea era di far scoprire al mercato russo i prodotti dei produttori locali appassionati come me della qualità dei prodotti e dei loro effetti benefici", ha detto l'attore in conferenza stampa. Depardieu, che nel 2013 ha ottenuto la cittadinanza russa dal presidente Vladimir Putin, è ufficialmente registrato come residente e imprenditore a Saransk, città di 300.000 abitanti situata a 650 chilometri a Est di Mosca.