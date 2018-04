Governo, Napoli (Fi): M5s vuole mandare in tilt sistema politico

Roma, 27 apr. - "A 54 giorni dal voto, è sempre nebbia sull'orizzonte del governo. Dopo aver circumnavigato il sistema politico, il MoVimento Cinquestelle non sa più che pesci pigliare ma continua a ripetere ogni giorno che vuole prenderli tutti, si tratti della Lega o del Pd. Comincio a sospettare che il vero obiettivo del 'capo' Di Maio non sia più, e forse non sia mai stato la conquista di palazzo Chigi". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"La sua strategia - aggiunge - punta a dividere quello che gli elettori hanno unito, si tratti del centrodestra o del Pd. A Di Maio non interessa tanto il confronto sui programmi, quanto lo solletica l'idea di fare tabula rasa del sistema politico cogliendo in un momento di grande difficoltà".

"Come può il centrodestra, si è chiesto a ragione Berlusconi, trovarsi in un governo con chi punta soltanto a rompere il poco di buono che ancora sta in piedi per affermare una visione della politica come una palingenesi rigenerativa? Di Maio e in genere i movimenti populisti - osserva - sanno che svuotare di ogni strategia il sistema politico è la premessa per recidere i legami internazionali dell'Italia, si tratti della Nato o dell'Unione europea. Un partito con senso di responsabilità quale è Forza Italia non può assecondare una deriva pericolosa per l'Italia e per la democrazia. Ma rimango convinto che nessuno dei soggetti del centrodestra potrà mai seguire Di Maio in questa folle rincorsa", conclude Napoli.