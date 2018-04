Sole 24 ore, Fossa: ogni decisione su Radiocor sarà ... -2

Milano, 27 apr. - In un comunicato diffuso dopo la conclusione dell'assemblea di bilancio del Sole 24 Ore, il Cdr di Radiocor ha dichiarato di aver "preso atto con stupore delle dichiarazioni dei vertici aziendali pronunciate in assemblea sulle presunte perdite di Radiocor Plus. Ci stupisce perché la rappresentanza sindacale dell'agenzia chiede questi dati da mesi, anzi ormai da anni, senza ottenerli. Ci stupisce anche perché gli stessi vertici aziendali, a partire dall'amministratore delegato, ci hanno invece comunicato ufficialmente che con l'attuale sistema di contabilizzazione non sono sicuri di quali ricavi e quali costi imputarci".

"Le cifre che i vertici aziendali citano - continua il comunicato del Cdr di Radiocor - non includono il lavoro che tutta la redazione svolge quotidianamente per altre testate del gruppo. A Radiocor Plus vengono imputati costi 'di gruppo', che con il funzionamento dell'agenzia non hanno nulla a che fare, di importo quasi pari al costo del lavoro. Mentre della quota parte dei ricavi di gruppo a cui ogni giorno contribuiamo non abbiamo mai visto un euro. Portare in assemblea queste cifre non ci sembra serio e non ci rassicura di fronte alla possibile operazione di scorporo. Comunque - conclude il comunicato - se vogliamo parlare di perdite molte altre divisioni del gruppo perdono più di 3 milioni l'anno".