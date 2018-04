Def, Unioncamere: camere commercio nel piano nazionale riforme -2

Roma, 27 apr. - Quasi 1.400 le start up innovative, infine, costituite online attraverso la modalità digitale gratuita introdotta a luglio 2016. Come evidenzia il PNR, questa procedura mette a disposizione un modello gratuito e standard per gli atti fondativi dell'impresa, personalizzabili dall'utente sulla piattaforma on line realizzata da InfoCamere in collaborazione con le Camere di commercio per conto del Ministero dello Sviluppo economico.

Ad ottobre 2017, è stata approvata in via definitiva la delega al Governo per la riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza, innovando una normativa risalente al 1942. La delega, per la cui attuazione è stato predisposto uno schema di decreto legislativo, è diretta a favorire la ristrutturazione precoce delle imprese in crisi, introducendo tra l'altro una fase preventiva e stragiudiziale affidata ad un organismo pubblico, che verrà costituito presso le Camere di Commercio. Obiettivo di questa fase è anticipare l'emersione della crisi attraverso un'analisi preliminare delle cause del malessere economico e finanziario dell'imprenditore e operare per una composizione assistita della crisi, puntando al raggiungimento dell'accordo con i creditori.