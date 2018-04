Governo, Borghi (Pd): tenere unito Pd e sciogliere nodi insieme

Roma, 27 apr. - "La vicenda del nodo 5 Stelle fa venire a galla un tema da tempo messo nell'angolo: l'identità del Pd". Lo scrive su Facebook Enrico Borghi, deputato del Partito democratico. "Sento in giro - continua - troppa aria di restaurazione. Come se la Waterloo del 4 marzo potesse prefigurare un Congresso di Vienna dove le lancette del progressismo italiano vengono riposizionate a prima del 2013. Questa idea sta alla base di un ragionamento aristocratico: 'I 5 stelle hanno i voti, noi abbiamo il cervello, li mettiamo insieme e si ricomincia'. Credo che l'errore di questa posizione sia duplice: concepisce la nostra identità in una dimensione subalterna rispetto ad altri; assegna un connotato di progressismo a una formazione politica che sotto questo profilo ha un cumulo immenso di contraddizioni da sciogliere".

"Resta il punto - prosegue l'esponente dem - del 'che fare'. La discussione odierna sulle alleanze non è la prova tecnica di congresso. Non possiamo fare un congresso sotto mentite spoglie su questa vicenda. Il congresso dovrà ridefinire la nostra identità a prescindere dal quadro politico delle alleanze. Altrimenti davvero resteremmo nel campo della subalternità. E con essa, buona notte al progetto del Lingotto. Insomma, qualunque cosa decideremo di fare, o la fa si fa con Matteo Renzi o non la si fa. Immaginare di bypassare questo tema giocando di sponda sulla vicenda alleanze appare una tattica di cortissimo respiro, destinata ad evaporare rapidamente".

Borghi è dell'idea che "un Pd dall'identità forte e una cultura di governo, non debba avere timore di nessuno. E quindi non debba avere paura di confrontarsi nel merito, sia con il Movimento 5 Stelle che con il centrodestra. E' solo entrando nel merito del confronto, che potremmo far esplodere le fortissime contraddizioni che esistono all'interno del centrodestra e del Movimento 5 Stelle. La differenza di visione strategica tra Salvini e Berlusconi è ormai a livelli di rottura conclamata. Dentro i 5 Stelle, solo il silenzio fuori ordinanza imposto leninisticamente da Rocco Casalino e dalla Casaleggio Associati impedisce di far emergere una posizione interna ai gruppi fortemente ostile a qualsivoglia abbraccio con noi". "Abbiamo, insomma, molti motivi per andare cauti e soprattutto uniti a vedere le carte di questa vicenda, senza accelerazioni, senza isterismi e senza immaginare che la direzione del partito del 3 maggio sia l'ordalia dalla quale uscire con vincitori e sconfitti. Anche perché, su questo tema, io ritengo che si debba spolverare lo statuto del Pd e far emergere lo strumento del referendum degli iscritti per qualunque scelta noi si debba compiere", conclude.