Lavoro, Maw: come gestire personale nell'era di Industria... -2

Bologna, 27 apr. - "Costruire un'organizzazione in grado di partecipare con successo all'enorme e rapido cambiamento che ci troviamo ad affrontare: questo è l'obiettivo che, già oggi, chi guida l'azienda, deve perseguire" ha spiegato l'a.d. di Maw, Francesco Turrini, anticipando l'incontro del 3 maggio a Bologna, una delle tappe del tuor dedicato agli imprenditori, partito da Bergamo lo scorso marzo, diretto a Venezia Mestre e poi a Milano.

Presentando l'esperienza di alcune eccellenze dell'impresa italiana, il manager di Maw condividerà con i partecipanti, spunti e contributi per aiutare le aziende a trasformare le proprie risorse in personale preparato ad affrontare con successo le sfide dell'industria 4.0: "La festa è ora nell'era della più grande e veloce rivoluzione che l'umanità abbia mai vissuto - ha detto Turrini -. In questo contesto così sfidante per le aziende, è la qualità del proprio capitale umano a fare la differenza. L'obiettivo allora deve essere quello di attrarre i migliori e trasformarli in 'awesome people', persone con grandi potenzialità e motivazione da far crescere insieme alle aziende". L'evento, gratuito previa prenotazione on line su eventi.maw.it