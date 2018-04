Trimestrali petrolifere: utili Exxon +17,5%, Chevron +36%

New York, 27 apr. - Utili inferiori alle attese per Exxon Mobil, che ha chiuso il primo trimestre del 2018 con profitti pari a 4,7 miliardi di dollari, in rialzo del 17,5% rispetto ai 4 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, ma in forte calo dagli 8,3 miliardi del quarto trimestre del 2017; gli utili per azione sono cresciuti del 15% da 0,95 a 1,09 dollari, sotto le stime degli analisti per 1,10 dollari e meno dell'1,97 dollari per titolo della fine del 2017. I ricavi sono aumentati a 68,211 miliardi di dollari, dai 58,671 miliardi di un anno prima: un risultato migliore delle attese (67,201 miliardi) e del trimestre precedente (66,515 miliardi).

Chevron ha invece archiviato il primo trimestre del 2018 con utili pari a 3,64 miliardi di dollari, in rialzo del 36% circa dai 2,68 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. I profitti per azione sono stati di 1,90 dollari per titolo, in aumento dall'1,41 dollari e meglio delle stime degli analisti per 1,48 dollari. Le vendite sono state di 37,76 miliardi, superiori a quelle per 33,42 miliardi dello stesso trimestre del 2017, ma inferiori alle attese (40,97 miliardi).