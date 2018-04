Lotti: percorso pace Coree è passato anche attraverso lo sport

Roma, 27 apr. - "Oggi è un giorno storico per tutto il mondo: l'incontro tra i leader delle due Coree sancisce di fatto la fine della guerra con l'annuncio della firma di un trattato di pace entro il 2018". Lo afferma in una nota il ministro per lo Sport, Luca Lotti, che prosegue: "Mi fa piacere ricordare che il percorso di riconciliazione sia passato anche attraverso lo Sport. Ero presente alla cerimonia delle ultime Olimpiadi invernali a PyeongChang e fu un'emozione grandissima quando gli atleti delle due Coree sfilarono sotto un'unica bandiera e i rappresentanti delle delegazioni si strinsero la mano. Lo sport, ancora una volta, si conferma un baluardo dei valori di solidarietà, condivisione e pace".